Dieven stelen gereedschap

Willebroek Dorpsraad Tisselt Vaart Wel viert patroonhei­li­ge met twee dagen durend feest

Niet alleen in het centrum van Willebroek wordt stevig gefeest tijdens het laatste weekend van juni. In deelgemeente Tisselt zorgt dorpsraad Tisselt Vaart Wel terug voor leven in de brouwerij na een te lange coronapauze.

8 juni