Dieven doorzoeken twee woningen: juwelen gestolen

Boom Boom begeleidt alleen­staan­de moeders in kwetsbare situaties: “Ze zetten nu al grote stappen vooruit”

Boom is ingestapt in het zogeheten MIRIAM-project. Daarmee worden alleenstaande moeders in een kwetsbare situatie gedurende één jaar intensief begeleid, zowel individueel als in groep. “We weten dat zij het meest kwetsbaar zijn”, zegt casemanager Nadia El Hajouti. “Einddoel is om deze vrouwen te empoweren en versterken.”

