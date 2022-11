Diefstal van glijmiddel levert werkstraf op

De dertiger liep tegen de lamp door het bekijken van de camerabeelden in de supermarktwinkel in Willebroek waar hij er in 2020 vandoor ging met een busje glijmiddel. De 39-jarige ontkende zijn betrokkenheid oorspronkelijk, maar ging uiteindelijk dan toch over tot bekentenissen. Alleen vertelde hij de politie dat hij beschaamd was. “Om met het glijmiddel rond te lopen in de winkel”, luidde het. “Ik had het daarom in mijn broekzak gestoken, maar ik was het vergeten boven te halen aan de kassa.” De verdediging vroeg een straf met uitstel. Na beraad ging de rechter daar niet op in. Ze toonde wel enige mildheid en legde de dertiger een werkstraf van 60 uren op.