Dief steelt fiets uit tuinhuis

Willebroek Ambachte­lij­ke bakker Buelens luidt alarmbel: “Met deze energie­prij­zen, staat er tijdens de feestdagen geen kerst­stronk meer op tafel”

Bakker Johan Buelens, die al 28 jaar de gelijknamige ambachtelijke bakkerij in Willebroek runt, luidt de alarmbel over de stijgende energieprijzen. Samen met een groep collega’s trok hij als ‘Bakkers in nood’ naar premier De Croo om de situatie aan te kaarten. “Men stelt wel maatregelen voor, maar reageert te traag. We hebben nú hulp nodig, of er staat met de feestdagen geen kerststronk van de lokale bakker meer op tafel.”

9 september