Dief doorzoekt bestelwagen en gaat aan de haal met gereedschap

NET OPEN. “Het is zot druk”: Veerle Hilde­brandt lanceert zaterdag een tweede­hands­boe­tiek én een graphic novel

Van een ondernemende Maneblusster gesproken! Zaterdag lanceert Veerle Hildebrandt (41) in de Onze-Lieve-Vrouwestraat niet alleen haar tweedehandsboetiek ‘Better Than Chocolate’, maar stelt ze ook ‘Hild’ voor, een graphic novel waar ze vijf jaar aan heeft gewerkt.