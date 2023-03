Dertiger op e-step aangereden door personenwagen

Bekende horecazaak De Poutrel sluit de deuren: “Draai al 28 jaar mee, maar heb sector nog nooit zo onzeker geweten”

De bekende Willebroekse horecazaak De Poutrel sluit na 8 jaar over enkele maanden de deuren. “Na corona kwam de energiecrisis, nu wordt voeding alsmaar duurder en personeel schaarser. We hebben het zelf moeilijk met deze beslissing, maar een job moet werkbaar én leefbaar blijven”, legt Gunther De Buck de beslissing uit. En dat is niet het enige waar een kruis over gemaakt wordt.