Dertiger krijgt twee jaar cel voor partnergeweld en moet haar ook grote schadevergoeding betalen

De feiten dateren van vorig jaar. De politie van Mechelen-Willebroek werd toen opgeroepen naar zijn woning. Ter plaatse troffen zij zijn partner aan. De vrouw zat in de keuken te huilen en vertoonde verwondingen. Zo had ze een hoofdwonde en vertoonde ze blauwe plekken.

Enkelband

Eerst wou ze niets kwijt, maar wanneer de ambulance arriveerde, vertrouwde zij haar verhaal toe aan de ambulanciers. De vrouw was aangevallen door de dertiger en kreeg naast de klappen ook nog een kniestoot.Verder verklaarde ze nog te zijn gewurgd en bij de haren te zijn getrokken. De 39-jarige man werd opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Hij zat op het moment van de feiten thuis met een enkelband.

Dit na een eerdere veroordeling voor partnergeweld op zijn partner. Ook in de gevangenis liet hij haar niet gerust. De man belde haar meermaals op. Soms zelfs 100 keren per dag. Naar eigen zeggen om enkele praktische zaken te regelen net zoals om te vragen om voor de hond te zorgen, maar volgens het parket ging het om stalking. “Het is een voorbeeld van uure rancuneuze stalking”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans op zitting.

Esthetische schade

Zij vorderde toen een effectieve celstraf van 2 jaar. Na beraad ging de rechter daar ook op in. De man zal tot slot ook een schadevergoeding moeten betalen. Onder meer 4.100 euro voor de aangerichte esthetische schade bij het slachtoffer en een morele schadevergoeding van 3.000 euro. Of de man in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet bekend. Hij ging in maart vol voor de vrijspraak.