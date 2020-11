Dertig rouwenden in aula en honderdtal mensen voor de deur: politie legt uitvaartplechtigheid stil

Mechelen “Dit is sale en lease back!”: stad wil alle crisiswo­nin­gen verkopen om ze vervolgens weer te huren

24 november Stad en OCMW Mechelen willen alle doorstroom- en crisiswoningen voor mensen in grote woonnood verkopen en in de plaats daarvan vijftig kwaliteitsvollere, mogelijk deels dezelfde, weer inhuren. De oppositie is het niet eens met de “sale and leaseback”.