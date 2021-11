Dertienjarige ontvlucht alcoholcontrole met auto van broer en crasht: “Zijn broer wist helemaal van niets”

De jonge chauffeur werd opgemerkt omdat hij aan een onaangepaste snelheid reed. Wanneer hij de politie op de Dendermondsesteenweg had opgemerkt, week hij plotseling van zijn route af en probeerde hij te vluchten richting de Rupellaan. “Maar hij verloor de controle over het stuur van de wagen en reed een boom omver. Daarna reed hij nog bruusk achteruit en ramde een houten paal en een straatnaambord”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie-inspecteurs die getuige waren van het ongeval, gingen onmiddellijk in de achtervolging.

Enorme klap

Niet op de hoogte

Door de impact van het ongeval gingen vooraan alle airbags af. De jonge chauffeur raakte niet gewond. Hij klauterde zelf uit uit de wagen. “De verbazing bij onze collega’s was groot toen bleek dat de chauffeur amper 13 jaar oud was. Hij woont in de buurt”, aldus Van de Sande. “De auto was eigendom van zijn broer. Die wist niet dat zijn jongere broer zijn auto had genomen. Zowel hij als de ouders lagen op dat moment te slapen.” Nadat de politie met hen contact opnam, reageerden ze verbijsterd. “Ze kwamen meteen ter plaatse en wisten niet wat ze zagen toen ze arriveerden op de plaats van de crash”, besluit Van de Sande.