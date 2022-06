Dementieatelier toont kunst van deelnemers tijdens tuinfeest: “Kom ontdekken hoe wij werken”

Willebroek Bromfiets volledig uitgebrand, niemand raakt gewond

De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag moeten uitrukken naar de Appeldonkstraat in Willebroek. Omstreeks 23.30 uur had er een bromfiets vuur gevat. Bij aankomst van de brandweer stond het voertuig volledig in brand. Zij kregen het vuur uiteindelijk wel snel onder controle. Volgens de eerste vaststellingen zou het om een accidentele brand gaan. Vermoedelijk ligt een technisch defect aan de oorzaak van de brand. Niemand raakte gewond.

19 juni