De Wilg zoekt petanqueliefhebber: “Wie blaast onze werking nieuw leven in?”

“Op het terrein aan ons Lokaal Dienstencentrum gingen zo’n vijftien personen jarenlang elke woensdagnamiddag samen aan het petanquen. Twee jaar geleden overleed de geëngageerde vrijwilliger die de groep begeleidde plots, en de rest van de ploeg petanquers bleef wat verweesd achter. De coronacrisis maakte alles nog moeilijker, maar nu hebben we er allemaal weer zin in om een nieuwe petanquewerking op poten te zetten”, zegt Delien Steenackers van LDC De Wilg.

Spelregels

“We zoeken daarom een enthousiaste petanquer, die zin heeft om zich te engageren om deze activiteit weer op gang te trekken. Het belangrijkste is natuurlijk dat je de spelregels kent, en deze ook vlot kan uitleggen aan nieuwkomers in de groep. Verder verdeelt de begeleider de groepen, ook goed met mensen om kunnen gaan is een must. Het nodige materiaal ligt al kaar, we zouden graag weer een wekelijkse petanquereeks willen aanbieden op woensdag van 14 tot 16.30 uur. Wie meer info wil of zich kandidaat wil stellen, kan bellen naar De Wilg op 03/860.34.21.”