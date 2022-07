De Vlinder organiseert boekentuin voor goede doel

“VZW De Vlinder is een Willebroekse vereniging die projecten ondersteunt, fondsen werft en mensen samenbrengt. We focussen ons normaal gezien vooral op projecten in en rondom Willebroek, maar sinds de grote watersnood in Wallonië in 2021 waren we erg actief in de weer met hulp bieden aan de getroffenen in Trooz. Ook na de zomer bleven we er zorgen voor hulp en bijstand”, zegt Rumes.