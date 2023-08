De Vlinder en rederij Greenstarline organiseren samen familiedag in Willebroek: “Willen iedereen betaalbaar laten genieten van muziek en animatie”

Rumstse Volksfees­ten pakken uit met speciaal­bie­ren, Vlaamse hits en stevige gitaren

De Rumstse Volksfeesten staan weer voor de deur. Van vrijdag 18 tot zondag 20 augustus zorgen ze opnieuw voor een heel weekend vertier op het festivalterrein in de Schoolstraat. We gingen op zoek naar de vijf hoogtepunten in wat weer een uitgebreid feestprogramma is geworden.