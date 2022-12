Christiane werkt al halve eeuw in dezelfde supermarkt en krijgt nu verrassingsfeest: “Ging nog niet één dag met tegenzin werken”

Mechelen Broers die drugs smokkelen in gevangenis krijgen 1 jaar cel

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft twee broers schuldig bevonden aan het invoeren van drugs in de gevangenis. De oudste broer zit een straf van acht jaar uit in de gevangenis van Mechelen, zijn jongere broer gooide een pakketje over de muur zodat zijn broer de drugs in de gevangenis kon verkopen. Ze krijgen beiden een straf van 1 jaar en 8.000 euro boete, voor de oudste is deze effectief, voor de jongste met uitstel.

9 december