Chiro Sint-Jef en Chiromeisjes Willebroek vieren samen 85-jarig bestaan

“Onder het motto ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ organiseren we dit werkingsjaar activiteiten voor leden, oud-leiding en andere feestbeesten. We trappen het feestjaar in gang met onze openingsbar op 24 september vanaf 16 uur op de terreinen van de Chiromeisjes. Daar zorgen we voor de nodige hapjes en drankjes en spelen we samen volksspelen. Om 19 uur volgt het omhoogzingen van de vlag, om 20 uur treedt liveband Such Guys op, afsluiten doen we met dj Jitse. In onze ‘reünielokaal’ kan je een expo bekijken met oude kampfoto’s, uniformen, vlaggen... De toog is doorlopend geopend van 16 uur tot 2 uur ’s nachts, iedereen is welkom.”