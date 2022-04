CD&V lanceert de luierbox: “Kleine schenking maakt groot verschil voor gezinnen in moeilijkheden”

WillebroekDe Willebroekse CD&V-afdeling lanceert de ‘Luierbox’, een box waar iedereen de overschot aan luiers van de eigen kroost in kan deponeren en zo gezinnen in moeilijkheden kan helpen.

“We hebben meer dan een jaar geleden, op de gemeenteraad van januari 2021, gevraagd of het mogelijk zou zijn om luierboxen te introduceren in Willebroek. We wilden immers jonge gezinnen met financiële moeilijkheden helpen, want de aankoop van luiers weegt vaak zwaar op het budget”, zeggen Gert Boey en Maaike Bradt.

Handelaars en verenigingen

“Nu een jaar later beweegt er nog steeds niets in Willebroek, daarom besloten we zelf aan de slag te gaan. We lieten een mooie box ontwerpen, en plaatsten de eerste exemplaren bij Kind & Gezin, Delhaize en Albert Hein. Handelaars of verenigingen die ook interesse hebben in zo’n luierbox, mogen ons altijd contacteren.”

Argos

“Wanneer een kindje een bepaalde maat van luier ontgroeid is, kunnen mama of papa de overschot aan luiers via deze weg wegschenken. CD&V Willebroek zal zelf instaan voor de inzameling en sortering van de luiers, armoedevereniging Argos zorgt voor de verdeling. Via deze heel eenvoudige en laagdrempelige manier, kunnen we allemaal ons steentje bijdragen om de armoede in onze gemeente te bestrijden.”

Meer info en contact: willebroek.cdenv.be

CD&V Willebroek plaatste woensdag de eerste luierboxen © rv