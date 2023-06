Buurt protesteert opnieuw tegen plannen ‘paddock paradise’: “Dit paardenproject past niet in een woonwijk”

“Ik had al enkele dagen een slecht voorgevoel”: Zware brand vernielt woning in het centrum van Willebroek

De bewoner van een woning in de Nonnenvijverstraat in het centrum van Willebroek waar donderdagochtend brand uitbrak, is bedroefd. Zijn woning, waar hij al twintig jaar woont, is compleet verwoest. Op het moment van de brand was hij niet thuis.