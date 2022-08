Buschauffeur naar ziekenhuis na aanval met bijtende vloeistof door reiziger

Mechelen/Lier Als Maanrock zijn zilveren jubileum viert, mogen ‘vaste klanten’ De Kreuners niet ontbreken: “Die ene uitgeregen­de editie zullen we nooit vergeten”

Eén van de grootste namen die dit jaar de affiche van Maanrock sieren, is die van De Kreuners. Voor frontman Walter Grootaers, die in Lier woont, is Maanrock ook een halve thuismatch. “Heel de band kijkt echt uit naar zondag, want we worden in Mechelen altijd enorm warm ontvangen.”

