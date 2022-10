Buren en gemeente denken samen na over toekomst van park Den Blijk: “Studiebureau gaat met input aan de slag”

“De buren namen eerst deel aan een informatieve wandeling door het park. Daarbij kwamen vijf thema’s aan bod: de grenzen, toegang, vijver en water, sfeer en ruimte, en de hondenweide. Daarna konden ze hun mening kwijt aan één van onze tafels”, vertelt schepen Thierry Serrien (Groen), bevoegd voor Participatie en Natuur en Groenontwikkelingen. “Studiebureau Stramien cv gaat nu de input van de buren verwerken. In het voorjaar komt het met een park- en beheersplan. Nadien gaan we dat plan nog eens voorleggen bij de buren. We hopen dat we ten laatste in het najaar van 2023 de eerste snelle ingrepen in het park kunnen doen.”