Brouwerijgebouw van CC De Ster nog altijd niet verkocht: “Hopen dat goed gesprek probleem kan oplossen”

Verkoop cultuurcen­trum De Ster nog altijd niet rond: gemeente wacht op 1,125 miljoen van projectont­wik­ke­laar

De verkoop van het voormalige cultuurcentrum De Ster in Willebroek is nog altijd niet rond. Bijna vier jaar nadat een projectontwikkelaar 1.125.000 euro wou neertellen voor de oude brouwerij in de Torenstraat, wacht het gemeentebestuur nog altijd op het geld. “De oorzaak is een rechtszaak over de stedenbouwkundige vergunning die blijft aanslepen. Maar onze financiële buffer is groot genoeg”, klinkt het.

4 april