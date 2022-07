Brassband Willebroek opnieuw wereldkampioen: “Deze titel bevestigt ons kunnen”

Violet richtte ‘zijn’ Brassband Willebroek op in 1979, het orkest werd sindsdien al 22 keer Belgisch kampioen, drie keer Europees kampioen én wereldkampioen van 2017-2021. Nu behalen de Willebroekenaren voor de tweede keer op rij die prestigieuze titel. “Het niveau was angstaanjagend hoog, we stonden op het podium tussen professionele topbands met veel meer geld en mogelijkheden. Zij repeteren veel meer, geven vaker concerten…”, zegt Violet.

Jonge muzikanten, oude dirigent

“Het contrast is dus groot, want Brassband Willebroek repeteert één keer per week, we zijn ‘maar’ semiprofessioneel, de coronacrisis maakte het ons niet makkelijk... We ruilden ook net enkele oudere muzikanten in voor jongere en dus veel minder ervaren muzikanten. Misschien is dat net ons grote succes: de jonge muzikanten en de oude dirigent! (lacht). We wisten ons vooral met onze speciale, unieke sound te onderscheiden van de rest. De andere bands kwamen zelfs naar ons kijken en luisteren, terwijl zij net ónze idolen zijn! Net door dat enorm hoge niveau doet deze overwinning mij nog meer plezier dan die eerste wereldtitel.”