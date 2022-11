Brandweer moet uitrukken voor brand in herenhuis

Mechelen Fototen­toon­stel­ling vertelt migratie­ver­haal van Assyrische Mechelaars: “Hopelijk voelen andere jongeren van mijn en andere gemeen­schap­pen zich hierdoor gesterkt”

In de Mechelse Begijnhofkerk is vandaag de fototentoonstelling ‘3.856 km naar het Westen’ geopend. De expo toont zes portretten van Mechelaars met Assyrische roots op een locatie in Mechelen. Op de achtergrond staan beeld uit Zuidoost-Turkije. “We willen hiermee duidelijk maken dat identiteit uit meerdere lagen bestaat”, klinkt het.

