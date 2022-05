Brand in leegstand fabriekspand De Naeyer

In een leegstaand oud pand op de site van De Naeyer in Willebroek ontstond vanmiddag een brand. Daarbij gingen een aantal stoelen in vlammen op. De brand dreigde even over te slaan naar een aanpalend gebouw, maar dat kon vermeden worden. “Politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Het labo kwam ter plaatse”, bevestigt Dirk Van de Sande van de politie.