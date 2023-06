Bordspellenwinkel ‘123spellen’ haalt Pokémon-zanger Jason Paige naar Willebroek: “Wie erbij wil zijn, komt best op tijd”

Gemeen­schaps­cen­trum De Gam krijgt nieuwe hoofdin­gang en permanente toiletten

Het gemeentebestuur van Rumst blijft verder investeren in De Gam, in de voormalige Sint-Jozefkerk in Terhagen. Met de steun van de provincie krijgt het gemeenschapscentrum onder meer een nieuwe hoofdingang en een buitenterras. “Dit moet in Rumst dé plek worden voor ontmoeting en cultuur”, klinkt het.