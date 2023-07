Boom valt in tuin na rukwind, bewoners luiden alarmbel: “Dat komt ervan als de gemeente de bomen niet onderhoudt”

Familie Casteleyn neemt afscheid van haar bekende squashclub: “Onze droom is voltooid, nu is het tijd voor iets anders”

Het doek valt over Casteleyn Squash, de squashclub van 19-voudig nationaal kampioen Stefan Casteleyn (49) in Boom. Het gebouw is verkocht en de nieuwe eigenaar zal de uitbating niet verderzetten. “Het was een moeilijke beslissing , maar ons familieverhaal is ten einde gekomen”, aldus Casteleyn, die al volop bezig is aan een nieuw hoofdstuk.