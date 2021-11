Bewoners De Naeyer niet gerustgesteld met sanering: “Mijn zoontje van 4 is om de 14 dagen ziek, dat van mijn buren ook. Is dat omdat ze maanden op de PFOS-aarde hebben gespeeld? ”

Willebroek Poging tot inbraak mislukt: dief druipt af zonder buit

Onbekenden hebben geprobeerd om in te breken in een woning in de Vinkstraat in Willebroek. De inbrekers probeerden binnen te dringen via een deur achteraan. De deur raakte daarbij beschadigd maar bleef gesloten. De dieven geraakten het huis dus niet in en dropen af zonder buit.

