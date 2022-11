Bewoner betrapt inbreker: “Nog niet bekend of er iets werd gestolen”

De bewoner van een woning in de Constant Broeckmeyerstraat in Willebroek heeft een inbreker op heterdaad kunnen betrappen. Die laatste was het pand binnen gedrongen via een raam. “Maar wanneer de bewoner lawaai hoorde op de bovenverdieping en poolshoogte ging nemen, gingen de verdachten ervnadoor”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Momenteel is het nog niet bekend of er ook effectief iets werd gestolen. Dit zal nog moeten worden nagegaan.”