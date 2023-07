Dief breekt in twee wagens in

Twee personen werden op een openbare parking in de Oscar Van Kesbeeckstraat het slachtoffer van een autokraker. De dief brak in twee voertuigen in door een raam te beschadigen. Hij ontvreemdde een portefeuille met identiteitsdocumenten en bankkaarten en een laptop uit een personenwagen, uit het andere voertuig werd niets gestolen.