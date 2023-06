Betrapt op terugweg van huwelijk: Chauffeur heeft 2,2 promille in het bloed

Dieven doen verschil­len­de adressen aan

Dieven hebben op verschillende plaatsen hun slag geslagen. In de Brusselsesteenweg braken ze in een bedrijf in door een raam te beschadigen. Ze gingen aan de haal met een geldsom. In de Oude Antwerpsebaan werd eveneens via een raam ingebroken in een woning. Het nadeel diende nog te worden vastgesteld. In de Zeutestraat tenslotte werden kabels gestolen van een werf.