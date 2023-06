Beroepschauffeur loopt tegen de lamp tijdens alcoholcontrole: “Ik heb me even laten gaan”

NET OPEN. Thomas (30) en Bert (50) blazen De 3 Ri4en nieuw leven in: “Blij dat we deze topperiode kunnen meepikken”

Goed nieuws voor de vele fietsers en wandelaars op de Rupeldijk in Rumst. Zij kunnen voortaan weer terecht in de bekende taverne De 3 Ri4en. Zakenpartners Thomas Dumortier (30) en Bert Verbesselt (50), die in Reet ook al café Belle-Vue uitbaten, willen van de zaak weer de zomerse trekpleister maken die ze in het verleden is geweest. Al gaat het wel slechts om een tijdelijke uitbating.