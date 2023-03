Bekende horecazaak De Poutrel sluit de deuren: “Draai al 28 jaar mee, maar heb sector nog nooit zo onzeker geweten”

Willebroek De Poutrel heropent terras niet op 8 mei: “Plannen wel weer corona­proof versie van Poutrel Plage”

Terwijl iedereen aftelt naar de heropening van de terrassen nu zaterdag 8 mei, houdt de Willebroekse horecazaak De Poutrel de deuren voorlopig nog gesloten. “Ons terras is te klein, op deze manier is heropenen niet mogelijk. We plannen wel weer een coronaproof versie van onze Poutrel Plage”, zegt Gunther De Buck.