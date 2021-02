Bejaarde vrouw (86) dood aangetroffen in voortuin rusthuis

Puurs-Sint-Amands Sint-Amand­se zanger Kris De Bruyne (70) overleden, boezem­vriend Simon blikt terug: “Je vervelen met Kris, dat kón gewoon niet”

4 februari Zanger Kris De Bruyne is overleden, hij werd 70 jaar oud. Het grote publiek kent De Bruyne van zijn liedjes ‘Amsterdam’, ‘De peulschil’ en ‘De onverbiddelijke zoener’. In zijn dorp Sint-Amands was hij zoveel meer. “Kris was decennialang mijn boezemvriend”, zegt Simon Ielegems. “Hij was heel onvoorspelbaar, en net dat maakte hem zo bijzonder.”