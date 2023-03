Basket Willebroek en Kangoeroes Mechelen werken samen aan nieuwe jeugdopleiding

“Het jeugdbasketbal is zowel in Mechelen als Willebroek enorm populair. Kangoeroes ging vorig seizoen van start met een nieuw jeugdproject, met succes. De jongensploegen spelen op dit moment al mee op het hoogste niveau in Vlaanderen. Ook bij Basket Willebroek is er een grote instroom van jonge basketters, dus ook hier is er nood aan een meer gestructureerde aanpak”, zeggen jeugdcoördinator van Basket Willebroek Daan Mampaey en sportief coördinator bij Kangoeroes Mechelen Kris Dée.

Volledig scherm Kangoeroes Mechelen en Basket Willebroek gaan samenwerken. © rv

“Om deze redenen organiseerden we enkele maanden geleden een eerste verkennend gesprek met onze ‘buren’, om te bekijken of we als clubs iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat is zeker het geval, we hebben ondertussen een princiepsakkoord over een samenwerking voor onze jeugdopleiding. Alles wordt op dit moment verder praktisch uitgewerkt, zodat we samen van start kunnen gaan bij aanvang van het nieuwe seizoen.”

Verrassing

“Voor velen binnen de basketwereld zal het nieuws over onze samenwerking een verrassing zijn. De twee clubbesturen zien echter vooral en heel duidelijk de voordelen. Wanneer naburige clubs gaan samenwerken, is dit vooral positief voor onze sport, daarom wil ook Basketbal Vlaanderen hier in de toekomst meer op inzetten. We starten nu rustig met enkele kleine initiatieven. Zo krijgen beide clubs de tijd om elkaars werking en visie te leren kennen. We plannen ook op meerdere momenten tijdens het seizoen evaluaties in, zodat we kunnen bijsturen waar nodig en meteen kunnen bekijken of er nog anderen mogelijkheden zijn om samen te werken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.