Basisschool H!MO viert honderdste verjaardag met groot reüniefeest: “Met een hecht team als basis, volgt de rest vanzelf”

Willebroek wil private bewakings­fir­ma blijven inzetten tegen overlast: “De resultaten zijn positief, en dat willen we zo houden”

De gemeente Willebroek wil private bewaking blijven inzetten in de strijd tegen overlast. “De eerste resultaten zijn heel positief. Het is nu veel rustiger in onze Kanaalgemeente, en dat willen we zo houden”, zegt burgemeester Eddy Bevers (N-VA). “Let wel: de private bewakingsagent heeft en houdt steeds een rechtstreeks contact met onze lokale politie Rivierenland.”