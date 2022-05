AZ Rivierenland toont nieuwe ziekenhuiscampus met kinderdagverblijf in Willebroek: “Op 7 juni is de campus operationeel”

Patiënten kunnen in de nieuwe campus terecht voor onder andere kinesitherapie en een rugschool, medische beeldvorming met CT-scan en mammografie, een prikplaats labo, een dagziekenhuis geriatrie en een polikliniek met een uitgebreid aanbod aan consultaties. De campus huisvest ook het nieuwe kinderdagverblijf Wille Wolle, gelieerd aan kinderdagverblijf Kabouterland in Bornem. Wille Wolle voorziet voorschoolse kinderopvang voor 48 kinderen van 0 tot 3,5 jaar. Artsen leiden dit weekend bezoekers persoonlijk rond. “Nu het gebouw officieel ingehuldigd is, verhuizen alle diensten stapsgewijs naar de nieuwbouw. Op 7 juni is de campus operationeel en volgt de aanleg van een parking en groenzone”, zegt Bart Van Bree, afgevaardigd bestuurder. “De ambulante campus in Willebroek in combinatie met onze campussen in Rumst en Bornem maakt dat we stevig verankerd zijn in de regio tussen Antwerpen en Brussel. Zo kunnen we kwaliteitsvolle en laagdrempelige zorg aanbieden in nauwe samenwerking met de eerste en derdelijnszorg.”