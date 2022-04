AZ Rivierenland opent kinderdagverblijf Wille Wolle

AZ Rivierenland opent dinsdag een tweede kinderdagverblijf: Wille Wolle, in de gloednieuwe ambulante ziekenhuiscampus in Willebroek. Komende dinsdag worden de eerste baby’s en peuters verwelkomd. Er is plaats voor 48 kindjes. AZ Rivierenland heeft al bijna vijftig jaar kinderopvang Kabouterland in Bornem. “Met Wille Wolle zetten we onze traditie verder om van onze kinderopvang een echte thuis te maken voor alle kinderen, ouders en hun begeleiders. Doordat ouders betalen volgens hun inkomen, is onze opvang toegankelijk voor iedereen”, zegt directeur Ilse Rymenants. Meer info: https://www.azrivierenland.be/kinderdagverblijf.