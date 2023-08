“Nu even een kleine break”: Al 320 deelnemers haalden de finishlijn van de Dodentocht

“Goed gelopen, papa!” Met dat bord verwelkomde de 4-jarige Seth Dhooghe uit Schelle, samen met zijn zusje Fay en mama Sanna, zijn papa Lars (31). Die nam dit jaar voor het tweede jaar op rij deel aan de Dodentocht. Hij arriveerde net voor 11.00 uur aan de finish in het centrum van Bornem. Maar voor hij de eindmeet overstak, nam hij eerst nog even de tijd voor een dikke knuffel en een kus met zijn gezin. “Lars is een geoefend loper en heeft al enkele marathons uitgelopen. Het is iemand die steeds opnieuw de limieten opzoekt”, vertelde partner Sanne. Twijfels over dat hij de 100 kilometer zou uitlopen, waren er niet. Bij Lars zelf kon er nadien nog een brede glimlach af. “Maar nu is het wel even genoeg geweest. Tijd voor een break”, lacht de 31-jarige