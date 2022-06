Autobestuurder (20) gewond bij verkeersongeval

Bornem Bedrijf dat reclamefol­ders bedeelt, moet schulden herschik­ken: “Maar onze activitei­ten gaan ondertus­sen gewoon door”

Er is een gerechtelijke reorganisatie aan de gang bij het Bornemse BD myShopi. Dat bedrijf is marktleider in de bedeling van huis-aan-huiscommunicatie zoals folders, productmonsters en creatieve campagnes. “De activiteiten gaan gewoon door, de medewerkers blijven aan de slag. Er is dus geen reden tot paniek”, klinkt het.

