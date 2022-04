Auto vat vuur na vermoedelijk technisch defect

Het vuur verspreidde zich razendsnel. In een mum van tijd stond het voertuig in lichterlaaie. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Gewonden vielen er volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande niet. Door de brand was de Captain Trippstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Omdat er ook wat schade aan het wegdek was, zal nu worden bekeken of deze zal moeten worden hersteld. Vermoedelijk lag een technisch defect aan de oorzaak van de brand.