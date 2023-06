Auto over de kop op A12: zoektocht naar tweede inzittende met politiehelikopter levert niets op

Zonnepomp houdt Mechels Broek nat: “Hoopgevend voor de toekomst­plan­nen”

Er is al sinds 12 mei geen neerslag gevallen van betekenis en dat laat zich overal voelen, maar niet in het Mechels Broek. De grachten en poelen staan er nog vol water dankzij de installatie van de zonnepomp in april.