Arslan heropent deuren van enige buurtwinkel: “Tisselaars kunnen eindelijk weer in eigen dorp hun inkopen doen”

Buurt protes­teert opnieuw tegen plannen ‘paddock paradise’: “Dit paardenpro­ject past niet in een woonwijk”

Buurtbewoners van de Brandstraat, Breendonkstraat en Europawijk in Willebroek protesteren opnieuw tegen de plannen voor de creatie van een ‘paddock paradise’ in hun wijk. “Men wil een terrein aanleggen voor het houden en trainen van paarden, de tweede poging in twee jaar tijd. Wij vrezen net als toen voor overlast, hopelijk worden we ook nu weer gehoord.”