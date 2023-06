Amber zet punt achter schooljaar en middelbare school

Zeven jaar na sanering stinkt vijver aan de Stiche­laarstraat opnieuw: “Zwarte smurrie waarin niks kan leven”

Wandelaars in het groen in en rond Ramsdonk zullen het al hebben gemerkt: de geur aan de vijver naast de Stichelaarstraat is vaak niet te harden. In 2016 werd de vijver nochtans grondig gesaneerd. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is de bron van de vervuiling op het spoor. Mogelijk is een nieuwe sanering noodzakelijk. “Dat zal een aardig kostenplaatje hebben.”