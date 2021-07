Acht Willebroekse jongeren gewond bij ongeval tijdens kamp in Gedinne: “Hadden goede engelbewaarder”

WillebroekAcht Willebroekse jongeren die op kamp zijn in Gedinne, in de provincie Namen, zijn vrijdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval. De acht inzittenden werden overgebracht naar vier verschillende ziekenhuizen in de buurt, maar volgens de burgemeester kunnen zeker zes van hen in de loop van zaterdag naar huis komen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 22 uur op de N99 in Olloy-sur-Viroin. De bestuurder raakte in een bocht om nog onbekende reden de controle kwijt over het stuur. De wagen botste tegen een paal en belandde vervolgens in een greppel.

Zeven ziekenwagens, twee mugs en een medische helikopter kwamen ter plaatse, wat het ergste deed vermoeden, maar volgens waarnemend burgemeester Luc Spiessens (N-VA) hebben de inzittenden een goede engelbewaarder en vallen de verwondingen naar omstandigheden mee.

“Een jongere heeft mogelijk een heupbreuk opgelopen, een andere heeft een sleutelbeekbreuk en ribbreuk. De andere komen er met lichte kwetsuren als schaafwonden en schrammen vanaf en mogen zaterdag het ziekenhuis weer verlaten”, zegt Spiessens, die samen met onder meer schepen van Jeugd Murat Oner (CD&V) naar de kampplaats trok om zich persoonlijk van de situatie te vergewissen.

2830-kamp

De jongeren nemen deel aan het 2830-kamp, een kamp dat de gemeente Willebroek organiseert voor kinderen en jongeren van 9 tot 17 jaar die anders weinig vakantiekansen hebben. “In de wagen zat een groep 15- en 16-jarigen die in opleiding is tot monitor. Omdat ze het zo goed hadden gedaan, mochten ze als beloning gaan karten. Het was op de terugweg dat het ongeval gebeurde.”

Het kamp zou zaterdag sowieso zijn afgelopen. In de loop van de dag komen de deelnemers met de bus terug. De dienst dringende sociale interventie van het Rode Kruis werd ingeschakeld om de leden van het kamp psychosociale ondersteuning te bieden. “Het is belangrijk dat iedereen nu in alle rust het gebeuren kan verwerken”, alsnog de burgemeester.

