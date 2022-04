Aanhangwagen gestolen van oprit

Mechelen 55 vluchtelin­gen in opvangcen­trum Montréal

Sinds de opening van het opvangcentrum op de site van Montréal hebben 55 Oekraïense oorlogsvluchtelingen hun intrek genomen in de collectieve opvang. Dat meldt de burgemeester. Ze worden opgevangen in de kamers van het voormalige hotel en in negentien woonunits. In totaal is er plaats voor de huisvesting van een negentigtal personen. Woensdag vond een rondleiding plaats voor de buurt. Aan de Nekker wordt momenteel gebouwd aan een tweede, veel groter, nooddorp, voor 600 vluchtelingen.

