50-plussers welkom voor een kopje koffie en een stuk taart op het Koffiefeest

Willebroek Fort van Breendonk focust op bijzonder oorlogsver­haal in nieuwe expo ‘Anthropoïd’: “Hoe zou de oorlog zijn verlopen zonder deze geheime operatie?”

‘Anthropoïd’, zo heet de nieuwe tentoonstelling in het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk in Willebroek. “We vertellen het verhaal over het Tsjechoslowaakse verzet, dat een aanslag beraamde op één van de machtigste mannen in nazi-Duitsland. Hoe zou de oorlog zijn verlopen als hij niet vermoord was?”, zegt evenementencoördinator Herbart Beyers.

25 juli