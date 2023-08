20 minuten file op A12 richting Brussel na ongeval ter hoogte van aan Rupel-Kanaalzone: verkeer moet over pechstrook

Auto botst met vrachtwa­gen op A12

Op de A12 in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) is een auto gebotst met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde kort na 15.00 uur in de richting van Brussel. Hulpdiensten werden opgeroepen. De chauffeur van de personenwagen zat volgens de brandweer gekneld. “Maar hij kon zelf uit de auto stappen nadat de vangrails waren weggehaald”, zegt Nathalie Verleye van de Hulpverleningszone Rivierenland. Door het ongeval was er beperkte verkeershinder.