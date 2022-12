120 kajakkers trotseren vrieskou voor 24 uur marathon: “Deze temperaturen vallen goed mee”

Op zaterdagavond was er de ‘sprintmarathon’, waarbij deelnemers meer dan 3 kilometer vaarden en tussendoor twee rondjes moesten lopen. Op zondag was het Canoepolo team Belgium U-21 van de partij voor een training kajakpolo. En dat allemaal in de vrieskou. “Wij weten ons te kleden”, lacht Steve Vercauteren van WKKH. “Een kajakker kleedt zich naar de temperatuur van het water. Voor dit weekend zijn dat dus veel laagjes. Onervaren kajakkers laten we door de vrieskoude niet toe op het water, zij kunnen meevaren met onze grote kano. Voor ons als ervaren kajakkers vallen deze temperaturen goed mee. Vanmorgen was het trouwens genieten van een zonsopgang bij -7.” De avondjogging van Joggers Klein-Willebroek op zaterdagavond telde zo'n 13 deelnemers. “Het was mistig en erg koud, maar we hebben het toch nog gezellig gemaakt. Er waren deelnemers van drie verschillende clubs”, aldus Manu Verbinnen.