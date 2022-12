1,3 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Willebroek raakten jullie het meest in 2022: van onrust in het nachtleven tot vliegenplaag aan Boomsesteenweg

WillebroekMeer dan 1,3 miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Willebroek het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van gevechten op een fuif tot een vliegenplaag bij de buurtbewoners van de Boomsesteenweg. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

Het verhaal dat jullie het meest kon bekoren, was er een over onrust in het nachtleven van de gemeente. In mei voerde de lokale politie van Mechelen-Willebroek een reeks huiszoekingen uit na vechtpartijen op een fuif in het centrum. Er werden ook vijf personen gearresteerd. Een week eerder werd in het Schoolwegje naast de fuifzaal nog een samenscholingsverbod ingevoerd. Wij gingen een kijkje nemen in het steegje, berucht omwille van zijn vandalisme en vechtpartijen en vroegen buurtbewoners hoe zij de onrust ervaren.

Verdacht overlijden

In maart werd onze gemeente opgeschrikt door het verdachte overlijden van de 57-jarige Flavienne Van den Broeck. De hulpdiensten werden opgeroepen door door haar twee jaar oudere partner, Taco B.. Flavienne was zwaargewond en overleed later aan haar verwondingen. Meteen na de feiten werd het parket ingelicht en startte de lokale recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek een onderzoek op. Uit het verhoor met de man bleek dat hij zijn vrouw een duw zou hebben gegeven na een discussie, waarna ze slecht ten val kwam. B. werd aangehouden voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg zonder het oog om te doden. In mei werd een reconstructie gehouden.

HERBEKIJK. Reconstructie na overlijden van 57-jarige vrouw

Ook het nieuws over de brand bij vleesfabrikant Teker in de Ten Bergstraat werd door jullie vaak gelezen. Het vuur ontstond in de kookzaal en verspreidde zich razendsnel. In een mum van tijd stond alles in lichterlaaie. De brand ging ook gepaard met een felle en zwarte rookpluim, die van ver te zien was. Gelukkig raakte niemand van het aanwezige personeel gewond.

(Lees verder onder de video)

HERBEKIJK. Brand bij vleesfabrikant Teker.

Willebroek onderneemt

Gelukkig was er in 2022 ook heel wat goed nieuws uit Willebroek te melden. Zo kwamen er dit jaar verschillende nieuwe zaken bij in de gemeente. In oktober opende Huseyin Baycuman (45) een nieuwe slagerij-supermarkt in het centrum. In de winkel vind je Belgische producten, maar ook Turkse, Hongaarse en meer. Op die manier hoopt Huseyin een zo breed mogelijk publiek aan te spreken en mensen ook eens laten kennismaken met een ander aanbod dan hetgeen ze in hun klassieke winkel gewend zijn.

Ook Frodo Van de Ven en Sören Roelants zijn echte ondernemers. Naast hun horecazaak Plan C plannen ze begin 2023 de gloednieuwe brunchbar ‘Coco Canal’ te openen in het prachtige hoekhuis ‘Het Gulden Vlies’ aan de Groene Laan. Eerst volgen nog zware verbouwingen, maar binnenkort kan je er genieten van klassieke ontbijt- en lunchgerechten, maar ook van hippe en gezonde varianten. “Zo moet dit een plek worden waar elke Willebroekenaar zijn of haar gading vindt”, klonk het bij het duo.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Frodo Van de Ven en Sören Roelants openen volgend jaar brunchbar Coco Canal langs de vaart in Willebroek © David Legreve

Een derde Willebroekse ondernemer viel dit jaar in de prijzen. Het champagnemerk Victor & Charles ontving op de jaarlijkse Pentawards een bronzen medaille in de categorie ‘Fine wines & champagne’ voor hun Cuvée Karma 2015. De jury beloonde Karma voor zijn unieke fles, ontworpen door het Antwerpse ontwerpbureau WeWantMore, die ingelegd is met een echte diamant, compleet met diamant ID-certificaat van de Hoge Raad voor Diamant.

Vliegenplaag

We sluiten dit overzicht af met een opmerkelijk verhaal. In juli kregen een aantal buurtbewoners van de Boomsesteenweg voor het tweede jaar op rij af te rekenen met een vliegenplaag. Waar die vliegen vandaan kwamen, was een groot raadsel. Onderzoeken van de milieudienst en politie Mechelen-Willerboek brachten nog geen oorzaak aan licht, maar dat het voor de bewoners enorm onaangenaam was, dat is zeker. “Buiten in onze tuin zitten, laat staan eten, is gewoon onmogelijk”, vertelde Chris Donies. “Die beesten zitten overal. De was hangen doen we binnen. We proberen nu zoveel mogelijk weg van huis te zijn, want het is gewoon niet meer aangenaam. Je wordt er zot van.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Chris in haar keuken bij twee van haar vliegenvangers © Antoon Verbeeck

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.