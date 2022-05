Zondag 15 mei zetten Wijnegemnaren garagepoorten open en oude spullen buiten

Muizen Brughuis gesloten in afwachting van nieuwe uitbating

Fietsers op weg langs de Dijle zullen even een andere stop moeten zoeken om bij te tanken dan Het Brughuis. Het bekende café in Muizen is dicht in afwachting van een nieuwe uitbating. De eigenaars hopen binnen de twee maanden een nieuw team te hebben gevonden. “Het concept blijft ongewijzigd. Het Brughuis blijft een authentieke bruine kroeg waar iedereen welkom is, met onder meer onze eigen Brughuis-bieren en spaghetti”, zegt Frank Vlayen. Uitbater William Van Dessel baat sinds kort een andere zaak uit op de Markt van Sint-Katelijne-Waver: Den Ouden Burgemeester. Wie interesse heeft om de nieuwe uitbater te worden, kan contact opnemen via brughuisbrouwers@outlook.com

29 april