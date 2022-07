Zes weken shoppen tussen één miljoen legoblokjes in het Wijnegemse shopping center

Vanaf zaterdag 9 juli start in Wijnegem Shopping het zomerevent 'Brickmasters in Wijnegem' waarmee de bezoeker op een extra leuke beleving wordt getrakteerd tussen het shoppen door. Tot en met 20 augustus kunnen liefhebbers van legosteentjes de mooiste creaties van de legobouwers van BeLUG ( Belgian LEGO User Group) bewonderen: van pretparkattracties, tot exclusieve voertuigen, monumenten en historische gebouwen…de bezoeker krijgt 90 unieke bouwsets te zien op verschillende settings in Wijnegem.

“Het uitdagende aan LEGO is de creativiteit. Iedereen vindt er zijn eigen weg in en drukt zich uit op zijn eigen unieke manier. Voor de ene is dat een groot bouwwerk, voor de andere een kleine scène in zijn favoriete thema. We werken allemaal met dezelfde blokjes en toch maakt ieder van, ons iets uniek, iets mooi”, zeg Tom De Bruyker van Belgian LEGO User Group.

Volledig scherm Zes weken lang kan je je tijdens het shoppen vergapen aan 90 lego-kunstwerken in het Wijnegemse shopping center. © WSC

Zo komen de meest diverse thema’s aan bod waarbij elkeen naar eigen goesting en smaak aan het bouwen ging. De ene toont de wagen van zijn dromen, de ander keert terug in de tijd en maakte een gymnasium uit de Romeinse tijd na of een fregat uit de 18 de eeuw. Ook kennis die je opdoet in de echte wereld kan toegepast worden bij het bouwen van een legoset.

Deze en vele andere werken kunnen de bezoekers de komende 6 weken ontdekken in Wijnegem. Tijdens dit gratisevent krijgen ze de brickmasters ook live aan het werk te zien op verschillende zaterdagen.

